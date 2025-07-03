Чабрец – это не только душистое красивое растение, но и символ спокойствия семьи и здоровья детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И в его магические свойства люди верили издавна, поэтому всегда приносили пучок сорванного тимьяна в дом в июле.

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Зачем держать тимьян дома?

Чабрец уже не одно поколение используют для окуривания дома, чтобы в него не могла проникнуть ни одна нечистая сила. Кроме того, издавна чабрец брали с собой в дальнюю дорогу как символ Родины и оберег – он вроде бы мог напомнить о доме и вернуть человека в родительский дом.

Знахари раньше считали, что наибольшую силу чабрец имеет в июле, и поэтому собирали его именно тогда – его зашивали в ладанки и носили на шее постоянно, как талисман.



Тимьян часто держали в доме / Фото Pexels

Кроме того, верили предки и в то, что всего один пучок чабреца в доме может привлечь жениха, помочь в рождении и воспитании детей, а также поддерживать гармонию в семье.

К слову, живые растения также использовали как оберег для дома. Ранее мы рассказывали, какие деревья стоит посадить во дворе, чтобы привлечь успех и богатство.

Если снятся кошмары или просто плохой сон, можно зашить немного чабреца в подушку – его успокаивающий аромат поможет избавиться от кошмаров. А дымом от чабреца, обкуривали, кстати, не только дом, но и скот – это вроде бы должно было защитить ее от порчи и сглаза. Порошок из травы же мог действовать совсем иначе: если подсыпать его в обувь злому человеку, он вроде бы не сможет прийти в ваш дом.