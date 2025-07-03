Чебрець – це не тільки запашна красива рослина, але й символ спокою родини та здоров'я дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І в його магічні властивості люди вірили здавна, тож завжди приносили пучок зірваного чебрецю в дім у липні.

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Навіщо тримати чебрець вдома?

Чебрець вже не одне покоління використовують для обкурювання оселі, аби в неї не могла проникнути жодна нечиста сила. Окрім того, здавна чебрець брали з собою у далеку дорогу як символ Батьківщини та оберіг – він начебто міг нагадати про дім та повернути людину до батьківської оселі.

Знахарі раніше вважали, що найбільшу силу чебрець має у липні, і тому збирали його саме тоді – його зашивали в ладанки та носили на шиї постійно, як талісман.



Чебрець часто тримали у домі / Фото Pexels

Окрім того, вірили пращури і у те, що всього один пучок чебрецю у хаті може привабити нареченого, допомогти у народженні та вихованні дітей, а також підтримуватиме гармонію в родині.

До слова, живі рослини також використовували як оберіг для оселі. Раніше ми розповідали, які дерева варто посадити у дворі, аби привабити успіх та багатство.

Якщо сняться жахи чи просто поганий сон, можна зашити трохи чебрецю в подушку – його заспокійливий аромат допоможе позбутися від кошмарів. А димом від чебрецю, обкурювали, до речі, не тільки дім, але й худобу – це начебто мало захистити її від порчі та пристріту. Порошок з трави ж міг діяти зовсім інакше: якщо підсипати його у взуття лихій людині, вона начебто не зможе прийти до вашого дому.