Дерева біля дому не тільки прикрашають його та створюють тінь, але й впливають на енергетику простору навколо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І є кілька дерев, які можуть вплинути на фінансові потоки навколо вашої оселі.
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Клен
Нечасто клен садять на приватних ділянках, а дарма – дерево може притягнути у оселю зміни та щасливі можливості. Здавна клен вважався деревом, що приносить удачу, а його великі розсічені листки символізують потоки енергії, що очищають простір від негативу.
І народні прикмети стверджують, що одне тільки це дерево біля дому може покращити гармонію мешканців дому та відкрити фінансові потоки.
Каштан
Це красиве декоративне дерево може насправді принести й чимало користі. Особливо цінують каштани за здатність "укорінювати добробут". Дерево приносить в родину стабільність та начебто допомагає примножити гроші та прибуток.
Пишна крона каштана нібито створює "щит", що захищає від дурних покупок, несподіваних витрат та фінансових криз.
Каштан є символом багатства / Фото Pexels
Горобина
Дерево начебто наповнене позитивною сонячною енергією, яку воно віддає мешканцям оселі, біля якої росте. Горобина часто асоціюється з життєвою силою, ясністю розуму та грошима.
А ось червоний колір ягід притягує гроші, адже багряний та червоний – це символи багатства та достатку.
До речі, раніше ми вже розповідали, які дерева охороняють домівку від зла та нещастя – їх можна посадити на околиці ділянки.
Калина
Зазвичай кущі калини символізують натхнення, спокій та душевну опору. Попри те, що калина є уособленням гармонії, затишку та м'якості, вона також може притягнути до оселі гроші, адже також має червоні ягоди, що асоціюються з добробутом.
Калина має енергетику достатку / Фото Pexels
Модрина
Модрина – це дерево, що завжди надає сили людям, які багато працюють. Її енергетика може заспокоювати, допомагає зосередитися, знизити рівень стресу. І особливо корисна горобина буде для тих людей, які мають ухвалювати багато складних, відповідальних рішень.