Подарований букет хочеться зберігати якомога довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І через це чимало людей засушують квіти і залишають їх на стінах чи у вазах – а робити так езотерики не радять.

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Чому не можна тримати засушені квіти вдома?

Не радять прикмети купувати сухі квіти навіть як декор, тим паче не можна зберігати у сухому вигляді ті рослини, що ви зібрали самостійно. Давні українські та слов'янські прикмети стверджують, що зберігання сухоцвітів вдома може призвести до біди.

Перше повір'я стверджує, що такі рослини притягують у дім мертву енергетику – вони асоціюються з занепадом природи, і начебто навіть можуть "висмоктувати" сили з того, що опиниться поряд – тобто з вас. Вірили, наче через такі квіти людина може захворіти, стати млявою та сумною без причини.



Сухі квіти вдома тримати не варто / Фото Pexels

Окрім того, з сушеними квітами у домі пов'язують також фінансові витрати – начебто сухі букети приносять злидні, і що довше вони стоять у вашому домі, то більше грошей "висихатиме" з гаманця.

Також вірять, що сушені квіти можуть притягнути проблеми і в особисте життя – і тому особливо не радять тримати їх вдома жінкам. Начебто ці букети відлякують щастя та любов і призводять до самотності.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які кімнатні рослини притягують безшлюбність – тож краще позбутися від них якомога швидше.

Окрім того, прикмети стверджують, що сухі рослини в домі – до застою в житті. Через них ви можете втратити нові можливості, позитивні зміни та розвиток.