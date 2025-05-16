Пляма від кави є однією з найскладніших, однак врятувати річ можна без зайвих зусиль, пише 24 Канал. Треба запам’ятати, що для того, щоб відіпрати пляму від кави, треба братися за її виведення одразу. Чим швидше ви почнете діяти, тим краще вдасться відіпрати тканину.

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Чим відіпрати пляму від кави

За можливості, пляму від кави треба одразу засипати пральним порошком та запрати. У випадку, якщо на одяг розлилася кава з молоком, тоді прати її потрібно у холодній воді, бо білок під впливом тепла може прискорити вбирання кавового пігменту в тканину.

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Цей простий метод допомагає у більшості випадків, тому пральний порошок та холодна вода – це найпростіший спосіб вивести каву.

Пляму від кави можна легко відіпрати / Фото Pexels

Якщо ж пляма є на бавовні, тоді треба скористатися розчином перекису водню та води. Перекис можна також використовувати й для джинсових тканин чи замінити його на оцет.

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Для вовняних, шовкових, синтетичних та атласних виробів треба розвести в рівних пропорціях гліцерин та засіб для миття посуду. Для засобу треба додати воду й за допомогою отриманої суміші промокнути пляму кілька разів, а тоді дати їй висохнути.