Пятно от кофе является одним из самых сложных, однако спасти вещь можно без лишних усилий, пишет 24 Канал. Надо запомнить, что для того, чтобы отстирать пятно от кофе, надо браться за его выведение сразу. Чем быстрее вы начнете действовать, тем лучше удастся отстирать ткань.

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Чем отстирать пятно от кофе

По возможности, пятно от кофе надо сразу засыпать стиральным порошком и застирать. В случае, если на одежду разлился кофе с молоком, тогда стирать его нужно в холодной воде, потому что белок под воздействием тепла может ускорить впитывание кофейного пигмента в ткань.

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Этот простой метод помогает в большинстве случаев, поэтому стиральный порошок и холодная вода – это самый простой способ вывести кофе.

Пятно от кофе можно легко отстирать / Фото Pexels

Если же пятно есть на хлопке, тогда надо воспользоваться раствором перекиси водорода и воды. Перекись можно использовать и для джинсовых тканей или заменить ее на уксус.

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Для шерстяных, шелковых, синтетических и атласных изделий надо развести в равных пропорциях глицерин и средство для мытья посуды. Для средства надо добавить воду и с помощью полученной смеси промокнуть пятно несколько раз, а потом дать ему высохнуть.