Грубые и шероховатые полотенца достаточно неприятны к телу и могут вызвать раздражение, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы вернуть мягкость полотенцам, их нужно правильно стирать.

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Как стирать полотенца, чтобы они стали мягкими

На банных полотенцах остаются остатки от геля для душа или других уходовых средств. Во время стирки эти остатки сложно отмываются и со временем накапливаются на ткани, от чего полотенца становятся довольно жесткими.

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Для сохранения мягкости полотенец, советуем использовать мягкое моющее средство для стирки. Вместо порошка лучше использовать гель, который не повредит натуральных волокон.



Махровые полотенца снова станут мягкими / Фото Pexels

Рекомендуется сушить полотенца не в сушилке, а естественным способом на свежем воздухе. Ветер поможет перемешать волокна и сохранить их мягкость. А вот для того, чтобы вывести жесткость и плохой запах – добавьте во время стирки обычный уксус.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, на каком режиме лучше всего стирать постельное белье, чтобы оно служило вам годами.

Надо половину стакана уксуса налить в барабан перед загрузкой полотенец и запустить цикл. Столовый уксус помогает восстановить мягкость полотенец и сделает их свежими. Плохого запаха от резкого уксуса не будет, поскольку после завершения цикла стирки он исчезнет.