Грубые и шероховатые полотенца достаточно неприятны к телу и могут вызвать раздражение, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы вернуть мягкость полотенцам, их нужно правильно стирать.

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Как стирать полотенца, чтобы они стали мягкими

На банных полотенцах остаются остатки от геля для душа или других уходовых средств. Во время стирки эти остатки сложно отмываются и со временем накапливаются на ткани, от чего полотенца становятся довольно жесткими.

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Для сохранения мягкости полотенец, советуем использовать мягкое моющее средство для стирки. Вместо порошка лучше использовать гель, который не повредит натуральных волокон.

Махровые полотенца снова станут мягкими
Махровые полотенца снова станут мягкими / Фото Pexels

Рекомендуется сушить полотенца не в сушилке, а естественным способом на свежем воздухе. Ветер поможет перемешать волокна и сохранить их мягкость. А вот для того, чтобы вывести жесткость и плохой запах – добавьте во время стирки обычный уксус.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, на каком режиме лучше всего стирать постельное белье, чтобы оно служило вам годами.

Надо половину стакана уксуса налить в барабан перед загрузкой полотенец и запустить цикл. Столовый уксус помогает восстановить мягкость полотенец и сделает их свежими. Плохого запаха от резкого уксуса не будет, поскольку после завершения цикла стирки он исчезнет.