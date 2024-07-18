Постельному белью нужен правильный уход, ведь в противном случае оно быстро потеряет свой привлекательный вид: может выцвести, покрыться катышками и стать неприятным на ощупь. Для того, чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно его стирать.

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Каждый тип ткани постельного белья требует индивидуального и особого ухода. Поэтому нужно отдельно рассмотреть, как стирать различные ткани.

Хлопок

Лучшая температура для стирки хлопкового постельного белья – это 40 – 60 градусов. И во время загрузки вы можете выбрать привычный режим, который продлится от 1,5 до 2 часов вместе с полосканием. Дольше стирать нет нужды – так вы только износите постельное белье слишком быстро.

Лен

Если ваше постельное белье сделано из льна, тогда его нужно стирать при температуре 40 – 60 градусов в течение 2 часов. Впрочем, здесь важно выбрать деликатный режим стирки – только так вы избежите деформации и повреждения изделия.

Шелк

Когда постельное белье шелковое, его стирке нужно уделить немного больше усилий и осторожности. Стирать нужно на температуре 30 градусов в течение 1 – 1,5 часов. Выбирайте деликатный или ручной режим, а для того, чтобы ткань не испортилась, вам нужно отдавать предпочтение специальным средствам для шелка.



Постельное белье нужно осторожно стирать / Фото Pexels

Сатин

Сатиновое постельное белье лучше всего стирать на деликатном режиме при температуре 40 – 60 градусов в течение 1,5 – 2 часов.

Фланель

Такое белье стирают на деликатном режиме. Температура не должна превышать 40 градусов. Для того, чтобы ткань не скаталась, стирка не должна длиться дольше, чем 2 часа.

Полиэстер и микрофибра

Для белья из синтетических материалов лучшая температура – 30 – 40 градусов. А при загрузке нужно выбирать деликатный режим и запускать машинку не более, чем на 1,5 часа.