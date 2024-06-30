Ржавая полоса на унитазе – это проблема, с которой приходится сталкиваться достаточно большому количеству людей. Она не только портит внешний вид сантехники, но и очень трудно поддается чистке.

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Почему появляется ржавая полоса на унитазе

Прежде всего нужно разобраться, откуда вообще берется ржавчина на унитазе. И несмотря на то, что потенциальных причин может быть немало, основной остается одна – вода. В городах она достаточно жесткая, и поэтому содержит много железа, а когда оно окисляется, на поверхности сантехники и образуется ржавая полоса.



Ржавчину с унитаза можно легко удалить / Фото Pexels

Среди распространенных причин появления ржавчины:

Старые водопроводные трубы.

Поврежденная эмаль.

Неправильный уход за сантехникой.

Как удалить ржавчину с унитаза

В этом вам может помочь лимонная кислота. Для этого 1 – 2 столовые ложки продукта нужно развести в стакане воды, а затем раствором натереть следы ржавчины. Оставить его нужно на несколько часов, а после этого потереть загрязнения щеткой и смыть средство водой.

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Еще один вариант – это столовый уксус. Его нужно налить в туалет, оставить на несколько часов, а после этого насыпать на потеки грязи немного пищевой соды, чтобы средства вступили в реакцию. Потрите место щеткой, а затем слейте воду.

Многие люди для борьбы с ржавчиной используют также хозяйственное мыло и перекись водорода. Вам нужно мылом натереть унитаз, полить перекисью и оставить средство "сработать" на несколько минут. По загрязнениям нужно пройтись щеткой и смыть все водой.