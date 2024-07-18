Постільній білизні потрібний правильний догляд, адже в іншому випадку вона швидко втратить свій привабливий вигляд: може вицвісти, покритися ковтунцями та стати неприємною на дотик. Для того, аби цього уникнути, потрібно знати, як правильно її прати.

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Кожен тип тканини постільної білизни потребує індивідуального та особливого догляду. Тож потрібно окремо розглянути, як прати різні тканини.

Бавовна

Найкраща температура для прання бавовняної постільної білизни – це 40 – 60 градусів. І під час завантаження ви можете обрати звичний режим, який триватиме від 1,5 до 2 годин разом із полосканням. Довше прати немає потреби – так ви тільки зносите постільну білизну надто швидко.

Льон

Якщо ваша постільна білизна зроблена з льону, тоді її потрібно прати за температури 40 – 60 градусів протягом 2 годин. Втім, тут важливо обрати делікатний режим прання – тільки так ви уникнете деформації та пошкодження виробу.

Шовк

Коли постільна білизна шовкова, її пранню потрібно приділити трохи більше зусиль та обережності. Прати потрібно на температурі 30 градусів протягом 1 – 1,5 години. Обирайте делікатний або ручний режим, а для того, щоб тканина не зіпсувалася, вам потрібно надавати перевагу спеціальним засобам для шовку.



Постільну білизну потрібно обережно прати / Фото Pexels

Сатин

Сатинову постільну білизну найкраще прати на делікатному режимі за температури 40 – 60 градусів протягом 1,5 – 2 годин.

Фланель

Таку білизну перуть на делікатному режимі. Температура не має перевищувати 40 градусів. Для того, щоб тканина не скаталася, прання не має тривати довше, ніж 2 години.

Поліестер та мікрофібра

Для білизни з синтетичних матеріалів найкраща температура – 30 – 40 градусів. А під час завантаження потрібно обирати делікатний режим та запускати машинку не більше, ніж на 1,5 години.