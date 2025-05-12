Якщо ви хочете відкрити пляшку вина, а штопора немає – саме час спробувати один з елементарних альтернативних методів, повідомляє 24 Канал. Більшість з них надзвичайно прості, і з ними впорається будь-хто.

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Візьміть пласкогубці

Цей спосіб вважається одним з найшвидших та найбезпечніших. Втім, для нього доведеться докласти певну кількість зусиль: візьміть саморіз чи шуруп та вверніть його руками у пробку, залишаючи кілька міліметрів.

Після цього пласкогубцями потрібно зачепити капелюшок саморіза та потягнути вгору. Втім, використовувати такий варіант точно не варто, якщо у вас пляшка з витриманим вином із пухкою пробкою – вона може просто розсипатися від тиску.

Оберніть рушником

Цей метод вважається дієвим та перевіреним часом. Дно пляшки потрібно обгорнути рушником та почати легко стукати денцем по стіні до тих пір, поки пробка не вискочить. Та будьте обережні – якщо ви перестараєтеся, пляшка може розбитися.



Рушник допоможе відкрити пляшку вина / Фото Pexels

Візьміть ключ чи ніж

Відкоркувати пляшку можна і звичайним ключем від квартири чи авто. Вставте ключ гострою стороною у пробку під кутом у 45 градусів. Після цього почніть прокручувати ключ, одночасно підтягуючи його на себе.

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Візьміть черевик

Цей метод схожий на спосіб з рушником, але цього разу потрібно взяти взуття із твердою підошвою. Помістіть пляшку всередину черевика дном донизу та вдарте підбором кілька разів по стіні. Кожен новий удар змусить пробку висуватися з шийки, аби можна було захопити край та витягнути її повністю пальцями.