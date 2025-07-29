Приховати чи виправити подряпини на сонцезахисних окулярах цілком реально – і це можна зробити вдома за копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fixoptic.

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Чого не варто робити з сонцезахисними окулярами?

В інтернеті можна натрапити на чимало домашніх засобів, які начебто допоможуть повернути гладкість вашим окулярам – наприклад, радять нанести зубну пасту, харчову соду чи навіть потерти скельця наждачним папером для полірування поверхні скла.

І все звучить досить просто – абразивну речовину потрібно нанести на лінзу ватною кулькою чи безворсовою тканиною та трохи потерти, поки засіб не вбереться, а подряпини не зникнуть. Ось тільки потрібно звернути увагу на слово абразив – попри те, що методи обіцяю простий спосіб виправити проблему, насправді кількість подряпин після такого "чищення" може навіть збільшитися. А ті подряпини, що були на лінзах до того, стануть навіть глибшими.

До слова, раніше ми розповідали про корисний лайфхак, що дозволяє назавжди прибрати відбитки пальців з дзеркал, шафок та різних поверхонь.



Не варто наносити абразиви на окуляри / Фото Pexels

Як прибрати подряпини на окулярах?

Натомість краще все ж витратити трохи грошей на спеціально розроблені засоби, що згладжують чи приховують подряпини на окулярах. Вони працюють подібно до воску для автомобілів чи поліролі.

Речовина вкриває лінзи та робить їх блискучими, а подряпини стають менш помітними, і засіб також запобігає поширенню пошкоджень. Втім, ці воскоподібні речовини потрібно часто повторно наносити, тож важливо розуміти. що це не постійне, а тимчасове рішення.

І ці засоби також мають один недолік, про який не можна забувати – воскове покриття спотворює зір, коли ви дивитеся крізь лінзи.

Чек-лист підготовки до літа: спланувати відпустку й зайти на Prom. Бо там знайдеться все для якісного відпочинку: SPF та сонцезахисні креми, купальники і пляжні аксесуари, а також барбекю для посиденьок на дачі та шезлонги, щоб ніжитися на березі озера. Це літо буде вашим з Prom.

Але ніколи не випробовуйте різні домашні методи на сонцезахисних лінзах, що відпускаються за рецептом, або ж на лінзах із спеціальним покриттям – адже це напевно завдасть шкоди не тільки окулярам, але й вашому зору.

Найкращий спосіб прибрати подряпини – це уникнути їх передусім. Ось як це зробити: