Для того, аби позбутися слідів пальців на усіх поверхнях дому, їх необов'язково протирати кожної миті, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток dianagolovets. Натомість потрібно приготувати один елементарний домашній засіб, що впорається з забрудненнями.

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Як позбутися плям від пальців

Якщо вам вже набридло постійно мати справу з плямами від пальців на техніці, стільницях, дзеркалах та інших поверхнях, саме час скористатися одним елементарним лайфхаком.

Відбитків пальців на поверхнях можна легко позбутися: дивіться відео

Зокрема, потрібно взяти звичайну пляшку з пульверизатором та додати в неї:

2 столові ложки ополіскувача для прання;

1 столову ложку оцту;

2 столові ложки мийного засобу;

пів склянки води.

Гарно перемішайте суміш та нанесіть її на поверхні. Тоді добре протріть ганчіркою, аби не залишилося слідів. І все – тепер, коли ви будете торкатися поверхонь, на них не залишатиметься слідів від пальців.

До слова, раніше ми вже розповідали про елементарний лайфхак, який допоможе підтримувати чистоту і порядок у шафі за 15 хвилин.