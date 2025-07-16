Для того, чтобы избавиться от следов пальцев на всех поверхностях дома, их необязательно протирать каждый миг, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток dianagolovets. Вместо этого нужно приготовить одно элементарное домашнее средство, что справится с загрязнениями.

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Как избавиться от пятен от пальцев

Если вам уже надоело постоянно иметь дело с пятнами от пальцев на технике, столешницах, зеркалах и других поверхностях, самое время воспользоваться одним элементарным лайфхаком.

Отпечатков пальцев на поверхностях можно легко избавиться: смотрите видео

В частности, нужно взять обычную бутылку с пульверизатором и добавить в нее:

2 столовые ложки ополаскивателя для стирки;

1 столовую ложку уксуса;

2 столовые ложки моющего средства;

полстакана воды.

Хорошо перемешайте смесь и нанесите ее на поверхности. Тогда хорошо протрите тряпкой, чтобы не осталось следов. И все – теперь, когда вы будете касаться поверхностей, на них не будет оставаться следов от пальцев.

К слову, ранее мы уже рассказывали об элементарном лайфхаке, который поможет поддерживать чистоту и порядок в шкафу за 15 минут.