Существует немало неприятных дел, на которые приходится тратить свое время – и 24 Канал со ссылкой на тикток dianagolovets делится лайфхаками, которые упростят вам жизнь.

Интересно 15 минут, и ваш шкаф будет идеально организован: простой лайфхак

Простой способ мыть жирные контейнеры

Если вам когда-то раньше приходилось отмывать пластиковые контейнеры от жирной пищи, вы уже точно знаете, что это задача неприятная и непростая. Впрочем, отныне она точно не будет доставлять хлопот.

Вот как почистить пластиковые судочки:

капните немного моющего средства на дно контейнера;

залейте горячей водой;

положите в воду обычную бумажную салфетку;

плотно закройте контейнер крышкой;

потрясите его.

Когда вы после этого откроете контейнер, заметите, что он стал идеально чистым – только смойте пену под проточной водой.

Как поддерживать хороший запах в туалете

Даже без ежедневной уборки можно легко поддерживать хороший, приятный запах в вашем туалете и ванной. Все, что для этого нужно сделать – это капнуть немного эфирного масла на створку туалетной бумаги перед тем, как повесите ее.

Несколько лайфхаков могут упростить жизнь: смотрите видео

Как быстро растопить масло после холодильника

Иногда для приготовления выпечки или бутербродов нужно мягкое сливочное масло – но для того, чтобы оно достигло нужной консистенции после холодильника или морозилки, приходится ждать достаточно долго.

Вместо этого вы можете взять немного кипятка и залить им чашку. После нескольких минут вылейте воду, переверните чашку и накройте ею масло – и всего за считанные минуты оно станет мягким!

К слову, ранее мы уже рассказывали об элементарном способе заточить ножи без точилки – это удастся любому.