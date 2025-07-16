Хозяйки для натачивания ножа без точилки используют различные предметы быта, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Marielle Mari. Главное, что надо сделать – обеспечить правильный угол заточки и следить за тем, чтобы не повредить лезвие.

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Как наточить ножи дома?

Для заточки ножей нужно взять фарфоровую посуду и перевернуть ее. Это может быть тарелка или чашка. На дне этой посуды нужно найти белую шероховатую полосу. Она достаточно твердая, поэтому прекрасно подходит для заточки ножей.

Достаточно несколько раз провести ножом по этой полоске, а потом смыть его под проточной водой. Результат от этого лайфхака будет заметен сразу. Мясо будет нарезаться быстро и легко.

Как заострить нож дома: смотрите видео

Еще одним хорошим решением может стать пилка для ногтей, на которой есть специальное абразивное покрытие, благодаря которому можно наточить нож.

Также полезным является наждачная бумага. Для качественной заточки стоит подготовить бумагу с разной зернистостью. Специалисты советуют начинать с крупнозернистой бумаги. А вот для достижения остроты уже в конце можно воспользоваться мелкозернистой бумагой.

К слову, обновление ванной комнаты можно сделать бюджетно. Простые изменения способны значительно улучшить визуальное восприятие и атмосферу ванной комнаты, превратив ее в стильное пространство.

В полевых условиях может пригодиться камень или кирпич. Кирпич надо смазать водой, положить на него нож под углом 15 – 20 градусов и проводить лезвием ножа по кирпичу, двигаясь от черенка к кончику. Все это надо повторить с обеих сторон лезвия.