Этот каменный налет не только портит вид сантехники, но и трудно отмывается, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Marielle Mari. Если под руками нет специальных средств для чистки, тогда стоит воспользоваться копеечными средствами, которые также способны на отлично справиться с проблемой.

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Как отчистить каменный налет в унитазе?

Нужно взять несколько кусочков фольги и смять их в шарики, бросить в унитаз, а потом сверху засыпать содой и уксусом. По словам блогера, весь каменный налет, который было сложно отмыть – сойдет просто на глазах.

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Сода способна растворить органические вещества, отчистить грязь и вывести неприятный запах. Кислота уксуса известна тем, что хорошо растворяет налет, особенно осадок из твердых солей кальция и магния из воды.

Когда сода сочетается с уксусом, создается эффект шипения, который образует углекислый газ, что помогает "взорвать" налет. А вот фольга уже работает как механический скрабер.

Легкий способ очистки налета в унитазе: смотрите видео

В случае, если известковый налет на унитазе очень устойчивый, то стоит воспользоваться наждачной бумагой. Сначала обработайте пятна любым средством, оставьте подействовать на определенное время, а тогда натрите слегка наждачной бумагой, чтобы не осталось никаких царапин.