Чтобы краны и смесители были идеально чистыми и сверкали, обычного мытья мыльным раствором недостаточно, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Marielle Mari.

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Как отчистить налет с сантехники?

В это трудно поверить, но для того, чтобы вывести налет с сантехники вам понадобится пергаментная бумага. Ее нужно смять и потереть ею кран или душевую стойку.

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Весь налет, который раньше казался трудным для выведения – исчезнет просто на глазах. Этот лайфхак действительно действенный и может удивить от результата.

Простой способ от налета: смотрите видео

Кроме этого быстрого метода, отмыть кран в ванной можно с помощью обычного лимона. Нужно взять половинку фрукта и натереть им смеситель. Уже через 15 минут все можно протереть влажной тряпкой.

Для выведения накипи на кране, нужно подогреть уксус 9%, смочить им полотенце и обмотать кран. Для легких пятен достаточно 30 минут, а для сильных – оставьте полотенце на 4 часа. После указанного времени потрите кран зубной щеткой, чтобы удалить все остатки известкового налета.

Хорошо очищает кран кока-кола или пепси-кола. Нужно смочить тряпку в сладкой воде и обмотать ею поверхность крана. После 30 минут остается только отмыть грязь и вытереть сантехнику насухо. Кислотный состав этих напитков прекрасно отчищает налет.