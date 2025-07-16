Щоб крани та змішувачі були ідеально чистими й виблискували, звичайного миття мильним розчином недостатньо, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Marielle Mari.

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Як відчистити наліт з сантехніки?

У це важко повірити, але для того, щоб вивести наліт з сантехніки вам знадобиться пергаментний папір. Його потрібно зімнути й потерти ним кран чи душову стійку.

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Увесь наліт, який раніше здавався важким для виведення – зникне просто на очах. Цей лайфхак справді дієвий та може здивувати від результату.

Простий спосіб від нальоту: дивіться відео

Окрім цього швидкого методу, відмити кран у ванній можна за допомогою звичайного лимона. Потрібно взяти половинку фрукта й натерти ним змішувач. Вже через 15 хвилин все можна протерти вологою ганчіркою.

Для виведення накипу на крані, потрібно підігріти оцет 9%, змочити ним рушник та обмотати кран. Для легких плям достатньо 30 хвилин, а для сильних – залишіть рушник на 4 години. Після зазначеного часу потріть кран зубною щіткою, щоб видалити всі залишки вапняного нальоту.

Добре очищає кран кока-кола чи пепсі-кола. Потрібно змочити ганчірку в солодкій воді та обмотати нею поверхню крана. Після 30 хвилин залишається лише відмити бруд й витерти сантехніку насухо. Кислотний склад цих напоїв чудово відчищає наліт.