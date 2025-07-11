Кран от налета обязательно нужно очищать, потому что если этого не делать, то он станет рассадником бактерий, пишет 24 Канал.

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Как отмыть налет из крана

Вывести налет из крана можно с помощью обычного лимона. Кислота прекрасно расщепляет налет и восстанавливает блеск крана. Это очень простой способ для тех, кто не хочет использовать химию. Нужно лишь разрезать половинку лимона и потереть этой частью фрукта все известковые пятна.

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Если дома нет лимона, тогда можно его заменить на лимонную кислоту. Кислоты в ней тоже очень сильные, поэтому легко растворят минералы в известковом налете. Для устойчивых отложений придется повторить процедуру несколько раз.



Лимон хорошо отчищает налет / Фото Pexels

Удалить налет с кранов, плитки или душевого стекла можно с помощью уксуса. Для эффективности подогрейте 9% уксус, смочите в него тряпку и оберните ею кран. Оставьте на несколько часов, а потом потрите старой зубной щеткой и смойте водой.

К слову, ранее мы рассказывали, как можно легко чистить туалет.

Бывает и такое, что накипь никто не удалял из крана длительное время, поэтому минеральные отложения могли сильно въесться. Чтобы отмыть кран до блеска, стоит воспользоваться специальным средством для чистки сантехники. Достаточно их лишь нанести на кран, подождать определенное время, а тогда смыть.