Со временем махровые полотенца теряют свою мягкость и шелковистость, зато становятся твердыми и жесткими, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, это можно исправить – нужно только разобраться, какой натуральный ингредиент можно забросить в стиральную машину.
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Как стирать полотенца, чтобы оставались пушистыми и мягкими?
Многим людям известна проблема, когда полотенца сбиваются в комки и становятся твердыми – и очень часто это случается не только из-за длительного использования полотенца, но и из-за ошибок в стирке.
Вот основные правила ухода за махровыми полотенцами:
- Лучше всего использовать жидкие моющие средства. Порошок может оставаться в волокнах, и поэтому ткань становится жесткой. Кроме того, жидкого средства нужно лить меньше, чем колпачок.
- Стирать полотенца нужно при низкой температуре – лучше всего 30 градусов.
- Нельзя стирать полотенца разных цветов вместе.
- Не стоит ставить обороты больше, чем на 800.
- Используйте ополаскиватель для белья.
- Кладите в стиральную машину шарики для стирки.
- Наполняйте барабан только наполовину.
К слову, ранее мы уже рассказывали, как стирать лен, чтобы он не садился и не портился.
Полотенца нужно стирать деликатно / Фото Pexels
Что добавить в стиральную машину во время стирки полотенец?
Кроме основных правил, помогающих поддерживать мягкость полотенец, можно воспользоваться и несколькими лайфхаками – например, добавить несколько натуральных ингредиентов в стирку.
Распушить и смягчить полотенца можно с помощью трех домашних средств:
- 3 столовые ложки соли в барабан;
- уксус в отсек ополаскивателя;
- 3 столовые ложки соды в барабан.
Это смягчит ткань, а также поможет сэкономить деньги на дорогих магазинных средствах.