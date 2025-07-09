З часом махрові рушники втрачають свою м'якість та шовковистість, натомість стають твердими та жорсткими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Втім, це можна виправити – потрібно тільки розібратися, який натуральний інгредієнт можна закинути у пральну машину.
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Як прати рушники, аби залишалися пухнастими і м'якими?
Багатьом людям відома проблема, коли рушники збиваються у грудки та стають твердими – і дуже часто це трапляється не тільки через тривале використання рушника, але й через помилки у пранні.
Ось основні правила догляду за махровими рушниками:
- Найкраще використовувати рідкі мийні засоби. Порошок може залишатися у волокнах, і через це тканина стає жорсткою. Окрім того, рідкого засобу потрібно лити менше, ніж ковпачок.
- Прати рушники потрібно за низької температури – найкраще 30 градусів.
- Не можна прати рушники різних кольорів разом.
- Не варто ставити оберти більше, ніж на 800.
- Використовуйте ополіскувач для білизни.
- Кладіть у пральну машину кульки для прання.
- Наповнюйте барабан тільки наполовину.
До слова, раніше ми вже розповідали, як прати льон, аби він не сідав та не псувався.
Рушники потрібно прати делікатно / Фото Pexels
Що додати до пральної машини під час прання рушників?
Окрім основних правил, що допомагають підтримувати м'якість рушників, можна скористатися й кількома лайфхаками – наприклад, додати кілька натуральних інгредієнтів до прання.
Розпушити і пом'якшити рушники можна за допомогою трьох домашніх засобів:
- 3 столові ложки солі у барабан;
- оцет у відсіку ополіскувача;
- 3 столові ложки соди у барабан.
Це пом'якшить тканину, а також допоможе заощадити гроші на дорогих магазинних засобах.