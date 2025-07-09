З часом махрові рушники втрачають свою м'якість та шовковистість, натомість стають твердими та жорсткими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Втім, це можна виправити – потрібно тільки розібратися, який натуральний інгредієнт можна закинути у пральну машину.

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Як прати рушники, аби залишалися пухнастими і м'якими?

Багатьом людям відома проблема, коли рушники збиваються у грудки та стають твердими – і дуже часто це трапляється не тільки через тривале використання рушника, але й через помилки у пранні.

Ось основні правила догляду за махровими рушниками:

Найкраще використовувати рідкі мийні засоби. Порошок може залишатися у волокнах, і через це тканина стає жорсткою. Окрім того, рідкого засобу потрібно лити менше, ніж ковпачок.

Прати рушники потрібно за низької температури – найкраще 30 градусів.

Не можна прати рушники різних кольорів разом.

Не варто ставити оберти більше, ніж на 800.

Використовуйте ополіскувач для білизни.

Кладіть у пральну машину кульки для прання.

Наповнюйте барабан тільки наполовину.

До слова, раніше ми вже розповідали, як прати льон, аби він не сідав та не псувався.



Рушники потрібно прати делікатно / Фото Pexels

Що додати до пральної машини під час прання рушників?

Окрім основних правил, що допомагають підтримувати м'якість рушників, можна скористатися й кількома лайфхаками – наприклад, додати кілька натуральних інгредієнтів до прання.

Розпушити і пом'якшити рушники можна за допомогою трьох домашніх засобів:

3 столові ложки солі у барабан;

оцет у відсіку ополіскувача;

3 столові ложки соди у барабан.

Це пом'якшить тканину, а також допоможе заощадити гроші на дорогих магазинних засобах.