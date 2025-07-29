Скрыть или исправить царапины на солнцезащитных очках вполне реально – и это можно сделать дома за копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fixoptic.

Интересно Перед поездкой лучше этого не делать: сглазите на все путешествие

Чего не стоит делать с солнцезащитными очками?

В интернете можно встретить немало домашних средств, которые вроде помогут вернуть гладкость вашим очкам – например, советуют нанести зубную пасту, пищевую соду или даже потереть стекла наждачной бумагой для полировки поверхности стекла.

И все звучит довольно просто – абразивное вещество нужно нанести на линзу ватным шариком или безворсовой тканью и немного потереть, пока средство не впитается, а царапины не исчезнут. Вот только нужно обратить внимание на слово абразив – несмотря на то, что методы обещаю простой способ исправить проблему, на самом деле количество царапин после такой "чистки" может даже увеличиться. А те царапины, что были на линзах до того, станут даже глубже.

К слову, ранее мы рассказывали о полезном лайфхаке, что позволяет навсегда убрать отпечатки пальцев с зеркал, шкафчиков и различных поверхностей.



Не стоит наносить абразивы на очки / Фото Pexels

Как убрать царапины на очках?

Зато лучше все же потратить немного денег на специально разработанные средства, сглаживающие или скрывающие царапины на очках. Они работают подобно воску для автомобилей или полироли.

Вещество покрывает линзы и делает их блестящими, а царапины становятся менее заметными, и средство также предотвращает распространение повреждений. Впрочем, эти воскообразные вещества нужно часто повторно наносить, поэтому важно понимать. что это не постоянное, а временное решение.

И эти средства также имеют один недостаток, о котором нельзя забывать – восковое покрытие искажает зрение, когда вы смотрите сквозь линзы.

Чек-лист підготовки до літа: спланувати відпустку й зайти на Prom. Бо там знайдеться все для якісного відпочинку: SPF та сонцезахисні креми, купальники і пляжні аксесуари, а також барбекю для посиденьок на дачі та шезлонги, щоб ніжитися на березі озера. Це літо буде вашим з Prom.

Но никогда не испытывайте различные домашние методы на солнцезащитных линзах, отпускаемых по рецепту, или на линзах со специальным покрытием – ведь это наверняка нанесет вред не только очкам, но и вашему зрению.

Лучший способ убрать царапины – это избежать их прежде всего. Вот как это сделать: