Рослини можуть вражати різні проблеми – і картопля зовсім не виняток. Зокрема, на урожай може вплинути фітофтороз, колорадські жуки, нематоди, фузаріозна гниль тощо, повідомляє 24 Канал.

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Коли потрібно кропити картоплю?

Чимало городників ставлять собі запитання: чим обробити картоплю, аби до неї не підлітали колорадські жуки? Та чи можна кропити її під час цвітіння? Насправді ж для обробки картоплі вже зараз існує маса різних хімічних та біологічних препаратів – але під час їхнього вибору варто бути уважними.

Фахівці стверджують, що максимальним терміном обприскування є 60 днів до збору урожаю. Втім, існують засоби, що підходять для ранніх сортів – і їх можна використовувати за тиждень до збирання картоплі.

Найпоширеніший час для обприскування – це до або ж після цвітіння картоплі. Навіть якщо під час нього ви помітили на бульбі перших колорадських жуків, краще почекати з обробками, а натомість не полінуватися та зібрати шкідників вручну.



Під час цвітіння картоплі кропити її не радять / Фото Pexels

Якщо ж жуки все ж з'явилися на квітках, і без обприскування ніяк не обійтися, радять запастися такими препаратами: Фітоверм, Бікол, Акарін тощо. Повторне обприскування проводять за тиждень після першого.

До речі, в травні потрібно подбати не тільки про обробку картоплі. Раніше ми вже розповідали, чим обробити виноград.

Найкраще проводити обробки вранці та ввечері, коли температура повітря найнижча. Ще одне важливе правило – потрібно дочекатися сухої та безвітряної погоди. Так препарат може рівномірно розподілитися по всіх кущах та дати найкращий ефект.

Зважайте, що найкраще подіють інсектициди, якщо обприскувати кущі картоплі на 1 – 2 стадії личинок колорадського жука, коли вони ще не розповзлися по всій рослині.