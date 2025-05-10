Якщо правильно дбати за виноградом, то урожай вас неймовірно потішить, пише 24 Канал. Щоб шкідники не зіпсували урожай, треба подбати про їхній захист.

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Чим обробити виноград у травні

Завдяки обробці винограду від шкідників, є чудова можливість отримати хороше плодоношення. Навіть, якщо на листі немає видимих ознак хвороби, виноград все одно потрібно обробити.

Найкраще обробляти виноград в суху та сонячну погоду. Щоб обробити рослини від грибкових захворювань, потрібно скористатися 1% розчином залізного купоросу. Це один із найкращих препаратів, який добре себе зарекомендував та має гарну дію.



Поради, які допоможуть ідеально підживити виноград / Фото Pexels

Якщо ж хочете використати натуральні засоби, тоді можна використовувати відвар з кропиви, цибулі чи часнику.

До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.

Часто шкодять винограду павутинний кліщ та попелиця. Щоб позбутися від них, можна скористатися 75% калоїдною сіркою, фозалоном, перметрином.

Також дачники радять настій картопляного бадилля. До 10 літрів води потрібно додати 2 кілограми подрібненого бадилля й дати настоятися кілька годин, а тоді вже підживлювати виноград.

Хорошим натуральним підживленням вважається мильний розчин. У 10 літрах потрібно розвести й подрібнити шматочок мила. Цим розчином треба підливати виноград.