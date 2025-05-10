Если правильно заботиться за виноградом, то урожай вас невероятно порадует, пишет 24 Канал. Чтобы вредители не испортили урожай, надо позаботиться об их защите.

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Чем обработать виноград в мае

Благодаря обработке винограда от вредителей, есть прекрасная возможность получить хорошее плодоношение. Даже, если на листьях нет видимых признаков болезни, виноград все равно нужно обработать.

Лучше всего обрабатывать виноград в сухую и солнечную погоду. Чтобы обработать растения от грибковых заболеваний, нужно воспользоваться 1% раствором железного купороса. Это один из лучших препаратов, который хорошо себя зарекомендовал и имеет хорошее действие.



Советы, которые помогут идеально подкормить виноград / Фото Pexels

Если же хотите использовать натуральные средства, тогда можно использовать отвар из крапивы, лука или чеснока.

Кстати, ранее мы уже делились советами относительно того, что делать, если перец прекратил расти после высадки в грунт.

Часто вредят винограду паутинный клещ и тля. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться 75% калоидной серой, фозалоном, перметрином.

Также дачники советуют настой картофельной ботвы. К 10 литрам воды нужно добавить 2 килограмма измельченной ботвы и дать настояться несколько часов, а тогда уже подкармливать виноград.

Хорошей натуральной подкормкой считается мыльный раствор. В 10 литрах нужно развести и измельчить кусочек мыла. Этим раствором надо подливать виноград.