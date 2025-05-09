Чтобы кусты дали много урожая ягод и не подверглись нападению вредители, обработка специальными средствами является необходимостью, пишет 24 Канал.

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Чем обработать смородину от вредителей

Эффективным и универсальным средством считается обычная пищевая сода, которая найдется на кухне у каждого. Сода борется с различными заболеваниями и вредителями, а также помогает укрепить растение и улучшить урожайность.

Опрыскивание кустов раствором соды способно защитить растение от вредных насекомых. Чтобы избавить смородину от тли – добавьте 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и опрыскайте этим раствором куст.



Смородину можно содой обработать / Фото Pexels

Для того, чтобы избавиться от мучнистой росы, нужно к раствору с содой добавить еще немного мыла.

Кстати, ранее мы уже делились советами относительно того, что делать, если перец прекратил расти после высадки в грунт.

Полезной для смородины является обработка кустов кальцинированной содой. Раствор прекрасно помогает бороться с грибковыми заболеваниями на кустах. Чтобы раствор соды был действительно действенным, ним надо обрабатывать смородину каждые две недели.

Кроме того, содой смородину можно даже подкормить. Она способна улучшить иммунитет кустов и даже улучшить рост. Нужно развести столовую ложку соды в 5 литрах воды и поливать кусты под корень. Такая подкормка способна улучшить урожай ягод.

Дачники также используют азотные удобрения, компост и перегной, для того, чтобы как можно лучше подкормить кусты.

Но кроме соды вы можете также использовать и другие полезные вещества: например, компост и перегной, а также азотные удобрения.