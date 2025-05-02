Чем больше будет питательных веществ в земле, тем лучше будут расти все посаженные на ней растения, пишет 24 Канал. Для того, чтобы смородина активно росла и родила крупные ягоды, советуем воспользоваться несколькими важными советами от садоводов.

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Как правильно подкормить смородину

Май является теплым месяцем, поэтому все удобрения будут хорошо впитываться в корневую систему кустов смородины. Если растение еще совсем не получало никакой подкормки, тогда стоит подкормить его азотосодержащими веществами.



Удобрение, которое идеально подойдет для смородины / Фото Pexels

После того, как начнутся завязываться бутоны, можно проводить другую подкормку. В период засухи кузе можно подлить, чтобы удобрения лучше впитались. Впрочем, запомните одно правило – подпитывать можно только те кусты смородины, которым 3 года. Молодые саженцы не стоит трогать первые годы.

Чем подкормить смородину

Для получения хорошего удобрения, для смородины подходят минеральные и органические удобрения. Сначала надо воспользоваться минеральным удобрением с азотом. После этого дачники используют фосфорные и органические добавки.

Нитроаммофоска полезна тем, что насыщает кусты всеми необходимыми веществами. На один куст достаточно будет 10 граммов. Удобрение является сухим, поэтому ничем его разводить не нужно, только равномерно рассыпать под кустами.

Кстати, ранее мы уже делились советами относительно того, что делать, если перец прекратил расти после высадки в грунт.

Также подкормить смородину можно аммиачной селитрой или мочевиной. Разводить средство нужно так – одна столовая ложка вещества на один литр воды. Все хорошо размешайте и подливайте кусты.

Следуя этим простым советам, кусты смородины поразят вас урожайностью, размером и вкусом ягод уже через несколько месяцев.