Чим більше буде поживних речовин у землі, тим краще будуть рости всі посаджені на ній рослини, пише 24 Канал. Для того, щоб смородина активно росла й родила великі ягоди, радимо скористатися кількома важливими порадами від садівників.

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Як правильно підживити смородину

Травень є теплим місяцем, тому всі добрива будуть добре всмоктуватися в кореневу систему кущів смородини. Якщо рослина ще зовсім не отримувала ніякого підживлення, тоді варто підгодувати її азотовмісними речовинами.



Добриво, яке ідеально підійде для смородини / Фото Pexels

Після того, як почнуться зав’язуватися бутони, можна проводити інше підживлення. У період посухи кузі можна підлити, щоб добрива краще всмокталися. Втім, запам’ятайте одне правило – підживлювати можна лише ті кущі смородини, яким 3 роки. Молоді саджанці не варто чіпати перші роки.

Чим підживити смородину

Для отримання хорошого добрива, для смородини підходять мінеральні та органічні добрива. Спочатку треба скористатися мінеральним добривом з азотом. Після цього дачники використовують фосфорні й органічні добавки.

Нітроамофоска корисна тим, що насичує кущі всіма необхідними речовинами. На один кущ достатньо буде 10 грамів. Добриво є сухим, тож нічим його розводити не потрібно, лише рівномірно розсипати під кущами.

До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.

Також підживити смородину можна аміачною селітрою чи сечовиною. Розводити засіб потрібно так – одна столова ложка речовини на один літр води. Все добре розмішайте й підливайте кущі.

Дотримуючись цих простих порад, кущі смородини вразять вас врожайністю, розміром та смаком ягід вже через кілька місяців.