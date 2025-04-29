Якщо ви помітили, що розсада перцю після пересадки відмовляється далі рости, панікувати не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сад та город". Зважайте. що ситуацію ще можна виправити, хоча діяти варто якомога швидше.

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Перець не встиг адаптуватися

Так, найчастіше причина "припинення росту" - це звичайне нетерпіння городників. Не варто квапити події; натомість зважайте, що пересадки у нове середовище перцю, як і будь-якій іншій рослині, потрібно трохи часу, аби адаптуватися.

Через 8 – 12 днів акліматизація та звикання закінчиться, і рослина вже порадує вас новими листочками, а можливо, навіть бутонами.Головне – не панікувати надто рано та дати перцю трохи часу, аби прижитися на грядці.



Перцю потрібний час, аби адаптуватися / Фото Pexels

До речі, раніше ми вже розповідали про те, коли висаджувати помідори на город, аби не зіштовхнутися зі схожими проблемами.

Перець не росте через холод

А ось зі справжніх винуватців зупинки перчиків у рості найбільш імовірним є холод. Перець – це досить теплолюбна рослина, і для комфортного росту та існування йому потрібно, аби вдень температура досягала приблизно 25 градусів, а вночі не опускалася нижче, ніж до 10 – 12 градусів.

Різке похолодання може викликати сильний стрес та сповільнити життєві процеси перцю. Особливо страждає від низьких температур коренева система рослин.

Ось що можна зробити, аби вберегти перець:

укриття плівкою чи нетканним полотном;

акумулятори тепла. Спрацюють навіть звичайні пляшки з водою та камені - протягом дня вони нагріваються, а вночі віддаватимуть тепло у ґрунт;

обприскування препаратами для активізації захисних механізмів рослини.

Заглиблена посадка

Нерідко перець не може активно рости через те, що його неправильно висадити у ґрунт. На відміну від розсади помідорів, яку радять закопувати в землю аж до верхівки, перці заглиблювати не бажано.

Зазвичай коренева система перцю розташовується на верхньому шарі ґрунту, і тому він ростиме повільніше, якщо опустити його надто глибоко. Але робити нічого у такому випадку не потрібно, адже перець погано ставиться до пересадок, тож зайвий раз турбувати його не треба. Та на урожайність це не вплине – просто доведеться трохи довше чекати на плоди.

Корені пошкодилися під час пересадки

Ще одна помилка під час висадки розсади на потрібне місце - це пошкодження коренів. Жодні прищипування коренів перцю не потрібні, і краще коріння взагалі не чіпати, акуратно переставити рослину зі стаканчика у лунку разом з грудкою землі - і все.