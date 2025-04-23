Зворотні заморозки навесні можуть бути дуже підступними та легко погублять розсаду, якщо поспішити з її пересадкою, повідомляє 24 Канал. Тож варто звіритися з погодою, а також з місячним календарем, а вже після цього планувати роботи на городі.

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Коли можна виносити розсаду на вулицю?

Зважайте, що розсада помідорів досить ніжна, і якщо температура опуститься нижче нуля, вона просто загине. Ба більше, далеко не кожна плюсова температура підходить для помідорів, тож з висадкою точно не варто поспішати – хіба що ви пересаджуєте розсаду в теплицю.

А коли мовиться про пересадку у відкритий ґрунт на городі, потрібно почекати температури вдень 20 градусів, а вночі – не менше 13 градусів. Але зважати радять не тільки на температуру, але й на фазу Місяця. Досвідчені городники знають, що від неї може залежати, наскільки добре приживеться розсада у ґрунті.

До речі, висаджувати у квітні вже час не тільки помідори, але й кукурудзу. Коли це зробити за місячним календарем, ми вже розповідали раніше.

Вважається, що найбільш сприятливою для посадки помідорів у відкритий ґрунт, є фаза Місяця, що росте. А також, коли він перебуває у знаках Тельця, Рака та Терезів. Окрім того, хорошими днями також будуть періоди Місяця в Діві та Козорогу. Ось коли найкраще садити помідори на городі у квітні:

найбільш сприятливі дні – 1, 4, 5, 11 – 12, 28 – 29 квітня;

сприятливі дні загалом – 8 – 11, 18 – 20 квітня.

А ось дні молодика та повного місяця завжди вважаються несприятливими для посадок рослин та й взагалі роботи в саду та на городі.



Помідори потрібно пересаджувати вчасно / Фото Pexels

Як садити помідори в ґрунт?

Зважайте, що якщо пересадок декілька, кожного разу помідори потрібно садити все глибше, аби утворилося коріння з боків. Що більше коренів, що більше рослина отримає води, а значить, краще засвоїть поживні речовини.

Відстань між рядами помідорів має бути приблизно 60 сантиметрів, а між рослинами у ряд – 30 сантиметрів. Якщо ділянка у вас невелика, для посадки можна скористатися квадратно-гніздовим способом на площі близько 60х60 сантиметрів для однієї рослини чи трохи менше для дрібних сортів.