На відміну від багатьох інших рослин зі свого сімейства, гарбузи досить посухостійкі, вимагають небагато поливу та швидко нарощують вегетативну масу з довгих батогів, величезних листових пластин та безпосередньо плодів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agronomist.

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Як підживити гарбуз навесні та влітку?

Навесні радять підживлювати ділянку та вносити в неї перепрілий гній травоїдних тварин, пташиний послід, низинний торф чи садовий компост. А ось з осені ще можна засіяти ділянку сидератами, що заорюють у ґрунт навесні.

З мінеральних добрив використовують тільки фосфорно-калійні сполуки – наприклад, монофосфат калію, або ж мікс з подвійного суперфосфату та хлористого калію. Але замість мінеральних підживлень можна використати й органіку – звичайний рослинний попіл чи спеціалізовані добрива для гарбузових культур. Ці продукти містять і калій, і фосфор, і інший необхідний комплекс мікроелементів.

До того ж попіл може відмінно розкислювати ґрунт та структурувати його – а особливо важливо це на важких глинистих ґрунтах. Якщо навесні якісно підживити ділянки під гарбуз, це забезпечить рослинам якісне харчування аж до початку активного плодоношення.



Гарбуз потрібно підживлювати вчасно / Фото Pexels

Та якщо рослина посаджена на малопродуктивну та не окультурену землю, тоді першу підгодівлю доведеться провести відразу ж після того, як на саджанцях з'являться чотири перші повноцінні листки – інакше на врожай культури можна й не розраховувати.

До слова, гарбузи, як і чимало іншої городини, можуть страждати від бур'янів на городі. І раніше ми вже розповідали, як позбутися надокучливих кульбаб народними методами.

Спершу рослині потрібний азот, тож можна полити грядки розчином сечовини, нітроамофоски чи настоєм гною. Надалі такі посадки фахівці радять підживлювати що два тижні. А ось коли з'явиться перша зав'язь, потрібно забезпечити додаткові надходження фосфору, адже він відповідає за стан коренів. Також рослині знадобиться калій, що сприяє повноцінному визріванню плодів.

Підійдуть для цього будь-які наявні мінеральні добрива, але найбільш чутливі гарбузи до комплексних органічних розчинів, збагачених попелом.

Урожай гарбуза може залежати від правильного підживлення, і найкраще буде використати такі: