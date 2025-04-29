Щоб позбутися від бур’янів, достатньо скористатися продуктом, який є вдома у всіх, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію".

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Як позбутися кульбаб на подвір’ї

Сіль дуже добре виводить кульбаби з подвір’я. Коли вона разом з гарячою водою проникає в тканини рослини, то пошкоджує їх та пригнічує всі життєві процеси. Відповідно розчин знищує рослину без хімічних засобів. Садівники радять використовувати сольовий розчин ще на початковій стадії росту рослин.

Для розчину потрібно закип’ятити 5 літрів води й розчини кілограм солі. Цим розчином потрібно точково полити кульбаби. Втім, будьте дуже обережними, щоб не полити інші рослини, оскільки вони теж можуть знищитися. Краще цей метод застосовувати в суху погоду, щоб розчин не розтікся на сусідні ділянки. Після обробки бур’яни зав’януть вже за кілька днів.



Кульбаби шкодять ґрунту / Фото Pexels

Фахівці радять не використовувати соляний розчин на великих ділянках, особливо в тих місцях, де ви плануєте садити рослини, бо це лише може погіршити родючість ґрунту. Також не можна допускати потрапляння розчину на рослини чи їхнє коріння.

Шкодять ґрунт не лише кульбаби. Ділянку сильно нищать кроти. Раніше ми розповідали про основні причини, чому на ділянці оселяються кроти.

Для профілактики від нових бур’янів, ґрунт можна мульчувати тирсою, сіном чи корою. Ділянку потрібно час від часу перевіяти й видаляти бур’яни, які будуть повторно проростати. А щоб запобігти поширенню насіння кульбаби, яке швидко розповсюджується від вітру, засівайте порожні ділянки газонною травою.