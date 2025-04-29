Чтобы избавиться от сорняков, достаточно воспользоваться продуктом, который есть дома у всех, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Как избавиться от одуванчиков во дворе

Соль очень хорошо выводит одуванчики со двора. Когда она вместе с горячей водой проникает в ткани растения, то повреждает их и подавляет все жизненные процессы. Соответственно раствор уничтожает растение без химических средств. Садоводы советуют использовать солевой раствор еще на начальной стадии роста растений.

Для раствора нужно вскипятить 5 литров воды и растворы килограмм соли. Этим раствором нужно точечно полить одуванчики. Впрочем, будьте очень осторожными, чтобы не полить другие растения, поскольку они тоже могут уничтожиться. Лучше этот метод применять в сухую погоду, чтобы раствор не растекся на соседние участки. После обработки сорняки завянут уже через несколько дней.



Одуванчики вредят почве / Фото Pexels

Специалисты советуют не использовать соляной раствор на больших участках, особенно в тех местах, где вы планируете сажать растения, потому что это только может ухудшить плодородие почвы. Также нельзя допускать попадания раствора на растения или их корни.

Вредят почву не только одуванчики. Участок сильно уничтожают кроты. Ранее мы рассказывали о основных причинах, почему на участке поселяются кроты.

Для профилактики от новых сорняков, почву можно мульчировать опилками, сеном или корой. Участок нужно время от времени проверять и удалять сорняки, которые будут повторно прорастать. А чтобы предотвратить распространение семян одуванчика, которые быстро распространяются от ветра, засевайте пустые участки газонной травой.