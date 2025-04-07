Кроты заселяются на определенном участке не только из-за растений, но и еще через несколько факторов, которые могут их очень привлечь, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Почему кроты поселяются на участке

Садоводы говорят, что кроты поселяются там, где есть влажная и плодородная почва, богатая органическими веществами. Особенно для них лучшими являются те места, где есть много дождевых червей, улиток, личинок и других насекомых, которые являются их ежедневным рационом.



Кроты поселяются на участке не просто так / Фото Pexels

Именно рыхлая и мягкая почва является идеальной средой для их существования. Также кроты ищут те участки, где нет ласиц или куниц – их врагов. В таком случае они будут размножаться без страха за свое существование. Почва, пища и отсутствие их естественных врагов являются основными причинами заселения на вашем участке.

К теме! Чтобы избавиться от кротов с участка гуманными методами, советуем прочитать материал, в котором мы рассказали, как правильно выводить с участка вредителей.

Иногда большое количество кротов может быть очень вредным, поскольку они роют много туннелей, повреждая корни ваших культур и структуру почвы.