Голуби потребляют семена, зерна и другие растительные вещества, которые могут легко найти в садах и огородах, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы держать голубей подальше от своей собственности, стоит прибегнуть к интересной манипуляции.

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Чем отпугнуть голубей с участка

Голуби перестанут прилетать во двор, если посадить три растения, которые они больше всего не любят. Больше всего голубей отпугивает перечная мята, календула и лаванда.



Голубей отпугивают с участка определенные растения / Фото Pexels

Их аромат является мощным отпугивателем для голубей, поскольку у них очень сильная чувствительность к запахам. Если они чувствуют эти растения вблизи, то улетают от мест и больше туда не возвращаются.

Кстати! Слизни вредят урожаю, поэтому надо принять определенные методы, чтобы вывести их с участка. В нашем материале мы подробно рассказали, как именно это можно сделать.

Снизить возвращение голубей можно благодаря регулярной уборке пищевых отходов, которыми они лакомятся. Также надо убирать голубиный помет, который может заставить их прилететь на определенный участок.

Специалисты говорят, что в саду еще можно посадить белые цветы, петунии и гортензии, поскольку их цвет отпугнет птиц.