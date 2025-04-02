Уже наступила весна, а значит – скоро и сезон клещей, сообщает 24 Канал. К счастью, можно избавиться от неприятных насекомых еще до того, как они успеют кого-то укусить.
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Природные хищники
Божьи коровки и некоторые другие насекомые очень полезны, когда говорится о борьбе с клещами – вы можете привлечь их на участок, высадив некоторые цветы. Например, бархатцы, ромашки и тысячелистник обеспечат их нектаром и пыльцой.
Кроме того, есть возможность также приобрести этих полезных насекомых в садовом центре и выпустить их у себя на участке.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как избавиться от еще одних нежелательных гостей в доме и на участке – что делать, чтобы птицы не гнездились на крышах и плодовых деревьях.
Надлежащая гигиена
Клещи гораздо лучше процветают в запыленной и грязной среде, поэтому очень важно поддерживать участок чистым и свободным от мусора. Одна из первых задач, о которой нужно позаботиться – это уборка прошлогодних листьев.
Также займитесь удалением сорняков и других органических веществ, которые могут стать средой для размножения клещей. Старайтесь также избегать чрезмерного полива растений, ведь большая влажность создает благоприятную среду для клещей.
Органические спреи
Инсектицидное мыло, масло нима и садоводческое масло – это эффективные природные средства для борьбы с клещами. Эти спреи могут задушить и нарушить жизненный цикл клещей. Но во время их использования важно обратить внимание на инструкцию на этикетке, чтобы минимизировать вред для полезных насекомых.
Избавиться от клещей достаточно просто / Фото Pexels
Чем намазать тело, чтобы не кусали клещи?
Для защиты от клещей советуют использовать специальные репелленты, которые можно купить в магазине. Наносят их на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу.
Но есть еще несколько запахов, которые клещи не переносят. Поэтому вы можете использовать и их для того, чтобы отпугнуть вредных насекомых:
- чеснок и пижма;
- уксус и нашатырный спирт;
- эфирные масла лаванды, чайного дерева, розмарина и герани.