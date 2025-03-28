В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, пишет 24 Канал. Уже к этому времени температура воздуха должна сохраняться выше 10 °C. Если земля прогревается до соответствующей температуры, тогда можно начинать посадку овощей в открытый грунт.

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Когда сажать картофель в 2025 году

На самом деле посадка картофеля к большому религиозному празднику ничего нет и определенной даты, когда именно надо сажать картофель также. Правило есть только одно – чтобы урожай был хорошим, а картофель хорошо уродил, надо ориентироваться на мягкий климат, поэтому лучше все же сажать ее после праздников.

Что положить в лунку, чтобы подкормить картофель и он вырос большим – читайте в нашем материале.

Конец апреля и начало мая – лучшее время для посадки овощей. В Страстную неделю хозяйки еще хлопочут возле дома, завершая определенные дела, но с огородными посадками лучше подождать.



Картофель можно сажать до и после Пасхи / Фото Pexels

Но вы должны понимать, что картофель любит мягкий климат, поэтому его лучше сажать после пасхальных праздников. Сейчас вы можете готовиться к праздникам, а уже после Пасхи начать посадку картофеля.

К началу мая земля уже хорошо прогреется, поэтому можно сажать картофель и не переживать за то, что он замерзнет в земле.

Обратите внимание! В пасхальную пятницу и субботу лучше ничего не делать на огороде. Если вы привыкли сажать картофель до Пасхи, то сделайте это в другие дни, ориентируясь на температуру, влажность воздуха и готовность земли к посадке.