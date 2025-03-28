У 2025 році Пасха припадає на 20 квітня, пише 24 Канал. Вже до цього часу температура повітря повинна зберігатися вище 10 °C. Якщо земля прогрівається до відповідної температури, тоді можна починати посадку овочів у відкритий ґрунт.

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Коли садити картоплю у 2025 році

Насправді посадка картоплі до великого релігійного свята нічого немає й визначеної дати, коли саме треба садити картоплю також. Правило є лише одне – щоб урожай був хорошим, а картопля добре вродила, треба орієнтуватися на м’який клімат, тому краще все ж таки садити її після свят.

Що покласти в лунку, щоб підживити картоплю й вона виросла великою – читайте у нашому матеріалі.

Кінець квітня та початок травня – найкращий час для саджання овочів. У Страсний тиждень господині ще пораються біля дому, довершуючи певні справи, але з городніми посадками краще зачекати.



Картоплю можна садити до та після Великодня / Фото Pexels

Та ви повинні розуміти, що картопля любить м’який клімат, тому її краще садити після великодніх свят. Зараз ви можете готуватися до свят, а вже після Пасхи розпочати посадку картоплі.

До початку травня земля вже добре прогріється, тому можна саджати картоплю й не переживати за те, що вона змерзне в землі.

Зверніть увагу! У великодню п’ятницю та суботу краще нічого не робити на городі. Якщо ви звикли садити картоплю до Великодня, то зробіть це в інші дні, орієнтуючись на температуру, вологість повітря та готовність землі до посадки.