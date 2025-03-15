Майже на кожному українському городі можна знайти картоплю, адже це дуже ситний коренеплід, що додається у безліч страв, повідомляє 24 Канал. Та далеко не всі дачники знають, як підживити бульбу під час посадки, аби збільшити свій урожай.

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На якому ґрунті садити картоплю?

Картопля найкраще ростиме на легкому, пухкому та родючому ґрунті із слабокислою реакцією. А садити її потрібно на добре освітленій ділянці, що, втім, закрита від північного вітру. Тож низина та заболочена місцина для висадки точно не підійде.

Ще один не менш важливий фактор, який потрібно врахувати – це правило сівозміни. Не можна вирощувати картоплю на одному місці кілька років поспіль. Для неї також не підходять ділянки, де раніше росли помідори, баклажани та перець. Натомість найкращими попередниками для картоплі стануть буряк, огірок, морква чи капуста.

До речі, раніше ми вже розповідали, які овочі потрібно посадити у першій половині березня для максимального врожаю.

Дуже часто картопля страждає від різноманітних хвороб, що значно скорочує врожайність. І для того, аби збільшити її, а заодно розібратися з різними шкідниками, варто розібратися, чим підживити картоплю.



Картоплю потрібно підживити під час посадки / Фото Pexels

Лушпиння

Коли ви чистите цибулю та часник, не поспішайте викидати лушпиння, адже в цих відходах містяться кварцетин та природні фітонциди – вони мають антибактеріальний ефект та імуностимуляційну дію.

Після чищення лушпиння потрібно збирати, підсушувати та зберігати у пакетах до моменту, поки будете висаджувати картоплю. Спершу в кожну лунку кидайте по жмені лушпиння, а зверху вже кладіть картоплю.

Фольга

Ось про цей цікавий спосіб збільшити урожайність картоплі знають точно не всі. Алюмінієві листи вирізняються своїм хімічним складом: у них містяться залізо, мідь, кремній, титан, цинк та марганець – і всі ці речовини дуже корисні для картоплі.

Окрім того, вони можуть захистити картоплю від хвороб та шкідників. Фольга додатково зробить землю пухкою, тож картопля не буде пріти та швидше ростиме. В лунку потрібно кидати невеликі кульки з фольги.

Настій пташиного посліду

Для цього засобу 700 грамів пташиного посліду потрібно розвести у 10 літрах теплої води. Місткість накрийте кришкою чи плівкою, а тоді поставте в тепле місце на три дні. Після цього розчин процідіть та додавайте по літру готового засобу в лунку.