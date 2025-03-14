Правильний вибір культур для ранньої посадки може подарувати не тільки ранній, але й щедрий урожай, повідомляє 24 Канал. Тож поспішіть, аби встигнути висадити кілька рослин ще до середини березня.

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Квасоля

Ця рослина відома своєю стійкістю до низьких температур, тож є ідеальним кандидатом для того, аби висадити її вже у березні. Так ви можете розраховувати на те, що врожай отримаєте вже у травні чи на початку червня.

А для того, аби прискорити проростання насіння, перед посадкою ви можете замочити його на ніч у теплій воді. Для квасолі потрібно знайти сонячне місце з добре дренованим ґрунтом, а насіння висаджувати на відстані 20 сантиметрів одне від одного.

Під час росту рослині знадобиться опора, тож подумайте про те, аби заздалегідь встановити сітку чи палиці.

Ранній горох

Ранні сорти гороху чудово переносять прохолодну погоду, тож не варто перейматися, коли висаджуєте їх прямо у відкритий ґрунт. А якщо зробити це на початку березня, тоді солодким горошком можна буде насолодитися вже наприкінці весни. На відміну від квасолі, горох краще висадити у захищене від прямих сонячних променів місце.

Висівати горох можна на відстані 5 сантиметрів одне від одного, залишаючи десь 60 сантиметрів між грядками. Для підтримки рослин потрібно буде встановити опори.



Горох можна садити вже у березні / Фото Pexels

Шпинат

Витривалі сорти шпинату, як-от "Вічний шпинат", можуть витримувати низькі температури, забезпечуючи ранній врожай цієї зелені. Садити шпинат можна у березні чи навіть в лютому – і тоді на початку літа можна буде додавати шпинат до салатів та інших страв.

Висаджувати його потрібно на сонячні чи частково затінені ділянки з вологим, багатим на поживні речовини ґрунтом. Насіння висівайте на відстані 30 сантиметрів одне від одного.

Що потрібно зробити у березні на городі?

В першій половині березня справ у городників чимало: потрібно не тільки висадити кілька рослин, але й підготуватися до сезону. Ось кілька найважливіших завдань, про які нізащо не можна забути: