Правильный выбор культур для ранней посадки может подарить не только ранний, но и щедрый урожай, сообщает 24 Канал. Поэтому поспешите, чтобы успеть высадить несколько растений еще до середины марта.

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Фасоль

Это растение известно своей устойчивостью к низким температурам, поэтому является идеальным кандидатом для того, чтобы высадить ее уже в марте. Так вы можете рассчитывать на то, что урожай получите уже в мае или в начале июня.

А для того, чтобы ускорить прорастание семян, перед посадкой вы можете замочить их на ночь в теплой воде. Для фасоли нужно найти солнечное место с хорошо дренированной почвой, а семена высаживать на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Во время роста растению понадобится опора, поэтому подумайте о том, чтобы заранее установить сетку или палки.

Ранний горох

Ранние сорта гороха прекрасно переносят прохладную погоду, поэтому не стоит беспокоиться, когда высаживаете их прямо в открытый грунт. А если сделать это в начале марта, тогда сладким горошком можно будет насладиться уже в конце весны. В отличие от фасоли, горох лучше высадить в защищенное от прямых солнечных лучей место.

Высевать горох можно на расстоянии 5 сантиметров друг от друга, оставляя где-то 60 сантиметров между грядками. Для поддержки растений нужно будет установить опоры.



Горох можно сажать уже в марте / Фото Pexels

Шпинат

Выносливые сорта шпината, например "Вечный шпинат", могут выдерживать низкие температуры, обеспечивая ранний урожай этой зелени. Сажать шпинат можно в марте или даже в феврале – и тогда в начале лета можно будет добавлять шпинат в салаты и другие блюда.

Высаживать его нужно на солнечные или частично затененные участки с влажной, богатой питательными веществами почвой. Семена высевайте на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.

Что нужно сделать в марте на огороде?

В первой половине марта дел у огородников немало: нужно не только высадить несколько растений, но и подготовиться к сезону. Вот несколько важнейших задач, о которых ни за что нельзя забыть: