Чимало городників пропускають весняне підживлення ділянки, а дарма, повідомляє 24 Канал. Одна ця проста дія може забезпечити рослини живленням на весь період вегетації. І якщо внести добрива правильно, їх може вистачити аж до осені.

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Які органічні добрива внести на город?

Коли готуєте грядки до посіву, забувати про органічні добрива точно не варто. Майже всі вони бувають рослинного чи тваринного походження – і традиційний компост та перегній добре забезпечують рослини усіма необхідними поживними речовинами, але й мають низку недоліків.

Приготований в себе на ділянці компост з рослинних залишків може містити насіння бур'янів, що швидко проросте на городі, призводячи до появи цілих колоній цих рослин.

з рослинних залишків може містити насіння бур'янів, що швидко проросте на городі, призводячи до появи цілих колоній цих рослин. Гній, якщо ж він ще свіжий, може призвести до опіків коренів рослин, а також підвищення необхідної кількості призводить до того, що рослини виростають великими, але при цьому не дають плодів.

Зважайте, що органічні добрива – це хороший варіант підживлення, та вносити їх можна тільки до середини червня. А ось в період дозрівання овочі та ягоди потребуватимуть вже зовсім іншого підживлення.

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Органічні добрива потрібно використовувати обережно / Фото Pexels

Які мінеральні добрива внести на ділянку?

Калійні добрива – це те, що потрібно рослинам для розвитку кореневої системи, підвищення стійкості до зимівлі, посухи та хвороб. Тож внести потрібно калійну сіль – вона зможе підтримати здоров'я паростків та забезпечити їхній ріст та енергію для розвитку.

Натомість азотні добрива будуть ефективні для усіх ґрунтів та добре розчиняються. Вносити їх потрібно для того, аби на рослинах активно наростала зелена маса. На кожний квадратний метр достатньо буде 300 – 350 грамів азотного добрива.

Фосфорні добрива допомагають активізувати обмінні процеси та формування кореневої системи. Втім, не можна комбінувати фосфорні добрива з вапном чи попелом, адже тоді воно втратить свою ефективність. На один квадратний метр достатньо буде 250 грамів такого підживлення.

Найзручніше буде використовувати комплексні добрива, які містять всі необхідні поживні речовини – як-от нітрофоска, де вже є азот, фосфор та калій.