Підживлення малини – це важлива частина березневого догляду за нею, повідомляє 24 Канал. Та підбирати добрива потрібно з розумом, інакше кущ отримає більше шкоди, аніж користі.

Цікаво Чи можна використовувати алюмінієву фольгу повторно: відповідь здивує

Чим підживити малину в березні?

Досвідчені садівники переконують, що затягувати з внесенням добрив під малинові кущі не варто. Перші підживлення цілком можна проводити вже в березні – і тоді врожай ягід точно вас порадує.

Азотні добрива . Тільки-но зійде сніг, потрібно вносити азотні добрива – ще до того, як бруньки на кущах почнуть набухати. Річ у тому, що саме азот потрібний рослині для активного нарощування зеленої маси, а це дуже важливо на першому етапі вегетації.

. Тільки-но зійде сніг, потрібно вносити азотні добрива – ще до того, як бруньки на кущах почнуть набухати. Річ у тому, що саме азот потрібний рослині для активного нарощування зеленої маси, а це дуже важливо на першому етапі вегетації. Комплексні мінеральні добрива . Коли малина вже почне активно рости, їй знадобляться комплексні мінеральні добрива: азот, фосфор та калій. Всі ці елементи потрібні малині для того, аби сформувати міцні пагони та активно плодоносити у майбутньому. Добрива застосовуйте відповідно до інструкції, аби не нашкодити кореням малини.

. Коли малина вже почне активно рости, їй знадобляться комплексні мінеральні добрива: азот, фосфор та калій. Всі ці елементи потрібні малині для того, аби сформувати міцні пагони та активно плодоносити у майбутньому. Добрива застосовуйте відповідно до інструкції, аби не нашкодити кореням малини. Органіка. Не варто забувати й про органічні підживлення – а саме перегній та компост. Вони допоможуть збагатити ґрунт поживними мікроелементами та покращать його структуру, допоможуть краще утримувати вологу та підвищать повітропроникність.



Малина потребує підживлення / Фото Pexels

Правила застосування добрив

Перед тим, як застосовувати будь-які добрива, важливо розібратися у тому, як дозувати їх. Зважайте, що у випадку з підживленнями більше не завжди означає краще, і надлишок речовин у ґрунті може призвести до погіршення стану рослини: наприклад, пожовтіння листя.

Добрива радять рівномірно розподіляти навколо кущів, уникаючи контакту з пагонами, аби не викликати опіки. Коли добрива будуть внесені, їх потрібно ретельно перемішати із ґрунтом та якісно полити водою.