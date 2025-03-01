Подкормка малины – это важная часть мартовского ухода за ней, сообщает 24 Канал. И подбирать удобрения нужно с умом, иначе куст получит больше вреда, чем пользы.

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Чем подкормить малину в марте?

Опытные садоводы убеждают, что затягивать с внесением удобрений под малиновые кусты не стоит. Первые подкормки вполне можно проводить уже в марте – и тогда урожай ягод точно вас порадует.

Азотные удобрения . Как только сойдет снег, нужно вносить азотные удобрения – еще до того, как почки на кустах начнут набухать. Дело в том, что именно азот нужен растению для активного наращивания зеленой массы, а это очень важно на первом этапе вегетации.

. Как только сойдет снег, нужно вносить азотные удобрения – еще до того, как почки на кустах начнут набухать. Дело в том, что именно азот нужен растению для активного наращивания зеленой массы, а это очень важно на первом этапе вегетации. Комплексные минеральные удобрения . Когда малина уже начнет активно расти, ей понадобятся комплексные минеральные удобрения: азот, фосфор и калий. Все эти элементы нужны малине для того, чтобы сформировать крепкие побеги и активно плодоносить в будущем. Удобрения применяйте в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить корням малины.

. Когда малина уже начнет активно расти, ей понадобятся комплексные минеральные удобрения: азот, фосфор и калий. Все эти элементы нужны малине для того, чтобы сформировать крепкие побеги и активно плодоносить в будущем. Удобрения применяйте в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить корням малины. Органика. Не стоит забывать и об органических подкормках – а именно перегной и компост. Они помогут обогатить почву питательными микроэлементами и улучшат ее структуру, помогут лучше удерживать влагу и повысят воздухопроницаемость.



Малина нуждается в подкормке / Фото Pexels

Правила применения удобрений

Перед тем, как применять любые удобрения, важно разобраться в том, как дозировать их. Учитывайте, что в случае с подкормками больше не всегда означает лучше, и избыток веществ в почве может привести к ухудшению состояния растения: например, пожелтение листьев.

Удобрения советуют равномерно распределять вокруг кустов, избегая контакта с побегами, чтобы не вызвать ожоги. Когда удобрения будут внесены, их нужно тщательно перемешать с почвой и качественно полить водой.