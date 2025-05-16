Клубника – это невероятно вкусная весенняя и летняя ягода, но для того, чтобы насладиться ее свежестью и сладостью, дачникам сначала нужно изрядно постараться, сообщает 24 Канал.

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Чем подкормить клубнику во время цветения?

Одно из самых эффективных и практически классических подкормок – это нитрофоска. На одно ведро воды нужно добавить всего столовую ложку средства. Полностью растворите удобрение, а уже тогда используйте воду для полива кустов. Так можно обеспечить растения нужным количеством калия, фосфора и азота.

Эти питательные вещества отвечают за цветение, рост и, конечно же, за урожай. Также для того, чтобы обеспечить клубнику питательными микроэлементами, часто используют и борную кислоту. Но с этим средством следует быть достаточно осторожными, ведь она может накапливаться в ягодах и является канцерогеном. Если вы все же решили использовать такую подкормку, нужно развести чайную ложку средства в ведре теплой воды и полить кусты под корень.

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Но вам совсем необязательно покупать магазинные средства для того, чтобы получить хороший урожай – на самом деле народные методы могут оказаться не менее эффективными. В частности, хорошим удобрением является зола – она насытит клубнику фосфором и калием. Под каждый куст нужно всыпать горсть средства, равномерно поливая почву. После этого полейте клубнику.

Часто для подкормки клубники используют и такой несколько необычный продукт как дрожжи. Они используются так: 200 граммов продукта нужно полностью растворить в ведре воды и поливать растения. Можно сочетать такое удобрение с золой.



Клубнику нужно подпитывать / Фото Pexels

Как увеличить урожай клубники?

Для того, чтобы получить значительно больше ягод, нужно прежде всего разобраться с главным вредителем на грядке – земляничным долгоносиком. Он может портить не только ягоды, но и цветы. Для того, чтобы уничтожить его, нужно взять 100 граммов горчицы и столько же хозяйственного мыла, а потом залить эту смесь 5 литрами воды и довести до кипения. После того, как отвар остынет, процедите его и используйте для опрыскивания кустов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальной молочной подкормке клубники, которая поможет ускорить ее рост.

Для подкормки советуют использовать органику – кроме уже упомянутого пепла, полезными будут также компост и перегной. Но азотистые удобрения вносят только весной, а вот калийно-фосфатные будут полезны и летом, и весной.

Но один из важнейших советов, о котором точно не стоит забывать – в жаркую погоду клубника требует немало полива, иначе ягоды будут мелкие и кислые.