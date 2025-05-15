Клубника ежегодно нуждается в подкормке, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Удобрения ей нужны для наращивания зеленой массы и формирования завязи.

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Чтобы получить большой урожай вкусных и сочных ягод клубники, рассказываем, как и чем подкармливать ягоды.

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Молочная подкормка для клубники

В молоке содержится кальций, калий, фосфор, магний и другие микроэлементы, которые способствуют хорошему развитию растений. Молочный раствор помогает отпугивать вредителей и хорошо защищает от грибковых инфекций. Используя молоко как удобрение, вы можете улучшить вкус ягод и сделать их сочными и сладкими.



Молочная подкормка является идеальной для клубники / Фото Pexels

Лучше всего подпитывать клубнику в период цветения и в начале образования плодов. В большинстве регионов Украины – это середина мая. Когда появятся первые цветы, тогда можно начинать подпитку.

Для раствора вам понадобится 1 литр свежего молока без добавок и 10 литров воды. В указанных пропорциях надо смешать молоко с водой и поливать этой жидкостью клубнику. На один куст понадобится 500 миллиграммов молочной подкормки.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем подкормить ежевику, чтобы получить щедрый урожай.

Дачники советуют повторять удобрять клубнику такой подкормкой раз в неделю в течение всего периода цветения и формирования плодов.