Садоводы советуют подкармливать ежевику не чаще, чем дважды в месяц, пишет 24 Канал. Перекармливать ее не стоит, поскольку это может плохо повлиять на ее рост. Весной стоит вносить азот, когда ежевика начнет цвести – калий и фосфор. А вот когда куст больной, тогда его стоит подкормить пестицидами.

Читайте также Помидоры созреют быстрее, чем у соседей: для этого нужна только шпилька

Чем подкормить ежевику

Дачники рассказали о нескольких удобрениях, которые прекрасно влияют на рост ежевики. Это может быть купленная органика, а могут быть подручные средства.

Дрожжи. Эта подкормка полезна тем, что улучшит урожайность. В 10 литрах теплой воды нужно растворить 100 граммов дрожжей. Под каждый куст надо лить по 2 литра.

Птичий помет или перегной. На 1 квадратный метр нужно 1 килограмм птичьего помета или перегноя.



Названы лучшие подкормки для ежевики / Фото Pexels

Конский навоз. Для подкормки ежевики дачники используют гранулированный конский навоз. Ягоды благодаря этой подкормке становятся белыми и сладкими. У каждого куста делается углубление на 20 сантиметров и всыпается 1 столовая ложка средства.

Зола. Это удобрение полезно тем, что питает растение кальцием и нормализует кислотность почвы. В 10 литрах воды растворите столовую ложку золы. Подкормка вносится под корень в сухую погоду.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

Травяной раствор. Сорняки мелко нарежьте и выложите на дно бочки. Тогда добавьте 50 граммов сухих дрожжей и залейте водой. Этой смеси надо дать настояться 7 дней под солнцем, а потом подливать ежевику.

К слову, органические удобрения надо менять каждый сезон на минеральные. К ним восходит гумат натрия, сернокислый калий, универсальные минеральные комплексы, сульфат калия и гуминовые препараты.