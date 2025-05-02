Садівники радять підгодовувати ожину не частіше, ніж двічі на місяць, пише 24 Канал. Перегодовувати її не варто, оскільки це може погано вплинути на її ріст. Навесні варто вносити азот, коли ожина почне цвісти – калій та фосфор. А от коли кущ хворий, тоді його варто підживити пестицидами.

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Чим підживити ожину

Дачники розповіли про кілька добрив, які чудово впливають на ріст ожини. Це може бути куплена органіка, а можуть бути підручні засоби.

Дріжджі. Це підживлення корисне тим, що покращить урожайність. У 10 літрах теплої води потрібно розчинити 100 грамів дріжджів. Під кожен кущ треба лити по 2 літри.

Пташиний послід чи перегній. На 1 квадратний метр потрібно 1 кілограм пташиного посліду чи перегною.



Названо найкращі підживлення для ожини / Фото Pexels

Кінський гній. Для підживлення ожини дачники використовують гранульований кінський гній. Ягоди завдяки цьому підживленню стають білими та солодшими. Біля кожного куща робиться заглиблення на 20 сантиметрів та всипається 1 столова ложка засобу.

Зола. Це добриво корисне тим, що живить рослину кальцієм й нормалізує кислотність ґрунту. У 10 літрах води розчиніть столову ложку попелу. Підживлення вноситься під корінь в суху погоду.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

Трав’яний розчин. Бур’яни дрібно наріжте й викладіть на дно бочки. Тоді додайте 50 грамів сухих дріжджів й залийте водою. Цій суміші треба дати настоятися 7 днів під сонцем, а тоді підливати ожину.

До слова, органічні добрива треба змінювати кожного сезону на мінеральні. До них сходить гумат натрію, сірчанокислий калій, універсальні мінеральні комплекси, сульфат калію та гумінові препарати.