Якщо ви не хочете дуже довго чекати на соковиті червоні томати, натомість хочете "підштовхнути" помідори до швидшого визрівання, тоді можна скористатися одним елементарним способом, повідомляє 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Чому помідори погано ростуть?

Деякі городники припускаються помилок під час вирощування помідорів – і думають, що томати обов'язково мають достигати на кущах. Втім, плоди натомість рекомендують знімати з кущів, якщо вони почали біліти – і достигнути вони можуть вже у теплому приміщенні.

Але для того, аби помідори достигали на кущах швидше, можна використати кілька хитрощів. Зокрема, найбільшу популярність мають хімічний, сонячний методи та лайфхак зі шпилькою.



Помідори можуть достигнути швидше / Фото Pexels

Для того, аби помідори достигали швидше, особливо корисним вважають підживлення їх суперфосфатом. Для цього потрібно взяти 5 літрів води та розчинити у них 20 – 25 грамів суперфосфату, що попередньо розводиться у невеликій кількості води. А проціджений розчин застосовують для обприскування томатів, аби прискорити дозрівання.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

А ось ще одна причина довгого достигання помідорів полягає в тому, що вони опинилися в тіні. Для того, аби виправити ситуацію, потрібно розгорнути кущ так, аби плоди опинилися на сонці – і тоді вони почнуть достигати набагато швидше.

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Натомість про лайфхак зі шпилькою для швидшого достигання помідорів знають тільки найдосвідченіші городники – і цей метод не тільки ефективний, але й надзвичайно простий. Якщо вам потрібно, аби помідори дали стиглі плоди на 10 днів раніше, потрібно взяти звичайну шпильку чи голку, а тоді проколоти томат біля плодоніжки.